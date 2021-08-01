العثور على جثة كهربائي سيارات في الإسماعيلية

عثر أهالي قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، على جثة كهربائي سيارات مقتولا، بجوار وحدة إسعاف القرية.



وتلقي اللواء منصور لاشين مدير امن الإسماعيلية إخطارًا، اليوم الأحد، من شرطة النجدة بعثور أهالي قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، علي جثة " كهربائي سيارات " مقتولا" بجوار وحدة إسعاف القرية، ويدعي " عمر".



وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية الي مكان البلاغ لمعاينة جثة القتيل وإبلاغ النيابة العامة، بينما يواصل رجال المباحث عمل التحريات المكثفة وسؤال أقارب القتيل وشهود الواقعة لكشف ملابسات الحادث.





وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتحديد ومعرفة أسباب الوفاة، كما طالبت أدارة البحث الجنائي بضبط الجناة وكشف ملابسات الحادث.

