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أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في المكسيك
الأحد 01/أغسطس/2021 - 12:37 م
وكالات
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رصدت وزارة الصحة في المكسيك، 18.809 إصابات جديدة بفيروس كورونا و450 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقد ارتفع إجمالى الإصابات بكورونا فى المكسيك،
إلى 2.848.252 إصابة، والوفيات إلى 240.906 حالات.
وكانت المكسيك الدولة الـ16 عالميا من حيث
عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.
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