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"التنمية المحلية": تسليم المحطة الوسيطة بكفر الدوار (صور)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:03 م
جانب من التسليم
جانب من التسليم
مارينا بشارة
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كشف تقرير صادر من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية، عن تسلم المحطة الوسيطة المجمعة للمخلفات بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتي تأتي في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أنه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات تسابق الزمن للانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية للمخلفات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لإحداث تغيير حقيقى فى مستوى النظافة بجميع محافظات الجمهورية.

وأشارت وزارة التنمية المحلية، إلى أن التوجيهات المستمرة لرئيس مجلس الوزراء خلال متابعته لمستجدات منظومة المخلفات بسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الجديدة وفقًا للجداول الزمنية المحددة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت فى تلك الخدمة المهمة وإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى خاصة بعد النجاحات التى حققتها الدولة المصرية فى العديد من الملفات الحيوية والمهمة.

وأوضح التقرير أن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية والمسئولة عن تسيير ومتابعة واستلام الأعمال الواردة بعقدي المرحلتين الأولى والثانية من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات تسلمت المحطة والتي تبلغ المساحة الكلية لها 2670م2 وهي عبارة عن منشأة مؤمنة بسور خرساني بأبعاد (36×70 م) ولها بوابات للدخول والخروج بالإضافة إلى رصيف تفريغ بمساحة (1172) م2 ومتصل بمطلع ( رامب دخول ) من الخرسانة ويوجد بالمحطة عدد 5 سيارة هوك لفت ولودر ومولد كهرباء بالإضافة إلى محطة غسيل السيارات وتتسع المحطة لاستقبال ما يقرب من 500 طن يوميا، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطة حوالى 25 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن المحطة مجهزه بميزان بسكول ورصيف استقبال وخزانات حريق، ومنشأ بالمحطة غرف للإدارة والأمن وغرفة للحريق مزودة بمنظومة إطفاء حريق متكاملة تحتوي على ( عدد 4 خزان حريق سعة الواحد (15) م3 بإجمالي 60 متر مكعب وتشمل عدد 3 مضخة حريق بقدرة (50) حصان وطلمبه جوكي قدرة 5 حصان بسعة تدفق 25 جالون بالإضافة إلى طلمبه ديزل قدرة 50 حصان بسعة تدفق ٥٠٠ جالون دقيقة وطلمبه كهرباء قدرة 50 حصان بسعة تدفق ٥٠٠ جالون دقيقة.

كما تضمن التقرير الخاص بتسلم المحطة أنها مزودة بنظام للصرف الصحي للسوائل مكون من3 مطابق و5 مصايد مطر متصلة بخران تجميع أرضي بالإضافة إلى بيارات تجميع للسوائل بنظام صرف مناسب، ويوجد بالمحطة منطقة تفتيش الشاحنات ومكان خدمات للعاملين ومناطق سير للمشاة معزولة عن مسارات المعدات والسيارات، والمحطة بها مصدر مياه دائم لزوم غسيل ونظافة المعدات التى تعمل داخل الموقع ومكان لتخزين الحاويات، بالإضافة إلى ورشة مكان إصلاح للقيام بإجراءات الصيانة والفحص الدوري للمعدات المستخدمة بالموقع.

وأشادت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق الذى يقوم به المحافظين والفرق التنفيذية بالمحافظات أثناء تنفيذ مشروعات البنية الأساسية للمنظومة والدور الهام فى عمليات التشغيل، لافتًا إلى حرص الوزارة على عمليات رفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين بالمنظومة بجميع المحافظات وفى مختلف التخصصات من خلال توفير التدريب النظرى والعملى والميداني.
"التنمية المحلية": تسليم المحطة الوسيطة بكفر الدوار (صور)
"التنمية المحلية": تسليم المحطة الوسيطة بكفر الدوار (صور)
"التنمية المحلية": تسليم المحطة الوسيطة بكفر الدوار (صور)
"التنمية المحلية": تسليم المحطة الوسيطة بكفر الدوار (صور)
"التنمية المحلية": تسليم المحطة الوسيطة بكفر الدوار (صور)
"التنمية المحلية": تسليم المحطة الوسيطة بكفر الدوار (صور)
"التنمية المحلية": تسليم المحطة الوسيطة بكفر الدوار (صور)
"التنمية المحلية": تسليم المحطة الوسيطة بكفر الدوار (صور)
"التنمية المحلية": تسليم المحطة الوسيطة بكفر الدوار (صور)
"التنمية المحلية": تسليم المحطة الوسيطة بكفر الدوار (صور)
"التنمية المحلية": تسليم المحطة الوسيطة بكفر الدوار (صور)
"التنمية المحلية": تسليم المحطة الوسيطة بكفر الدوار (صور)
"التنمية المحلية": تسليم المحطة الوسيطة بكفر الدوار (صور)
"التنمية المحلية": تسليم المحطة الوسيطة بكفر الدوار (صور)

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محافظة البحيرة كفر الدوار المحطة الوسيطة التنمية المحلية

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