الطالع الفلكي الأحد 1/8/2021..إصَابَات آبْ!





*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الثّور ، ويدخل الجَوْزَاء فى العاشرة و 46 دقيقة صباح غدٍ الإثنين بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى العاشرة و52 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يوليو - 22 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الذِّرَاع من 29 يوليو - 10 أغسطس.





اليوم 25 أبيب قبطى ، 1 آب رُومى ، 22 ذُو الحِجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (رُوحو إسرحوعالبلاج ،الستّات هناك زىّ الرّز)-حاضر يا معلّمى. (سميرغانم من فيلم جنس ناعم-1977)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*شهر أغسطس آب

شهر أغسطس كان إسمه فى الأصل سكس تيليس/سكستيلى ويعنى باللاتينيّة السّادس قبل إضافة شهرىْ يناير وفبراير ، قام أغسطس بإطلاق إسمه على هذا الشهر فى العام الثامن قبل الميلاد لأنه حقق فيه أكثر إنتصاراته العسكريّة و ليكون الشهر التالى ليوليوس قيصرالشهر الفائت تخليداً لذكرى قياصرة روما ، أغسطس هو شهر المُغامرين فى الولايات المُتحدة ومُخصص أيضاً للإحتفال بالمُذيعين، كما يُسمى شهر جُبنة الماعز، من مُنتصف شهر يوليو وحتى نهاية أغسطس هى أكثر فترة فى السنة إحصائياً فى الولايات المُتحدة يتم فيها تسجيل الإصابات بحروق الشمس بسبب إرتياد المُصطافين للسواحل والبلاجات خصوصاً لأصحاب البشرة البيضَاء لذلك فأغسطس هو شهر النار الحارقة دون مُنازع.





آب هى كلمة بابليّة الأصل معناها العَدَاء ، وسُمّى بذلك لشدّة حرارته ولأن الشمس عدوّة الأرض فى هذا التوقيت فتحرق ما عليها من مزروعات وخضرة لذلك إرتبط هذا الشهر بالنار-جهنّم العذاب عند البابليين ، ويُؤيّد هذا الرأى أن السومريين يسمّونه شهر النيران كما أنهم يسمّونه آبى بمعنى القصب والبردى ففيه يقومون بقص زراعات القصب ليستعملونه فى البناء ، فى العربيّة فـ الأبَّ يعنى الكلأ أو النبات والزرع ، فى العبرية يُسمى شهرالسنابل وتم تسميته نيسان بعد السّبْى البابلى، فى شهر آب يقوم سكان حضارة مابين النهرين بجمع الغلال بعد أن نضجت على إختلاف أصنافها لذلك هو شهر الحصاد.





والآن إلى جولة لأهم محطات عبور الكواكب خلال شهر أغسطس غربياً- ترُوبِيكَال سِيسْتِمْ وتأثيرها عام شامل لجميع الأبراج بتوقيت القاهرة...





(8 أغسطس) ولادة الهلال الجديد فى الثالثة و50 دقيقة عصراً فى بُرج الأسد ، وقت مناسب لإستجماع شجعتك للتقدم لوظيفة تحلم بها أو عروس ترغب الزواج بها أو البدء فى رياضة بدنيّة كرياضة كمال الأجسام.





(11 أغسطس) عطارد ينتقل لبرج العذراء فى الحادية عشرة و56 دقيقة ليلاً ، وقت مُناسب لتخفيض الكلام واستبداله بلغة الإشارة ، الإستشفاء بعقاقير الطب البديل العُشبيّة والبدء بكورسات تحسين القوام و دورات مِهَنِيّة وتعليميّة، والتعافى من الصدمات النفسية إن وُجِدَتْ.





(16 أغسطس) الزهرة تنتقل لبرج الميزان فى السّادسة و26 دقيقة صباحاً ، أعمال السّمسرة العارضة وتوصيل بائع بمُشترى أو عريس بعروس مُناسبة ، وكذلك طرح مُنتجات تجميلية فى الأسواق وتسوية النزاعات القانونيّة بين المُتخاصمين إن وُجِدَت بما يحقق مصلحة كفتىْ الميزان.





(22 اغسطس) القمر بدرٌ مُكتمل فى الثانية ظهراً فى برج الدّلو ، طاقة البدر مُواتية لأعمال الفنيّة باختلاف أنواعها من موسيقى ونحت وديكورات وأزياء ، إرتياد المولات العملاقة لشراء المُنتجات فى آخر عروض الصيف.





(22 أغسطس) الشمس تنتقل لبرج العذراء فى الحادية عشرة و35 دقيقة ليلاً ، وقت مُناسب للعودة لمقاعد الدراسة لتعلية مهارتك العلمية والمهنيّة بكورس يفيد تخصّص عملك ، تهذيب الأطفال من خلال برامج تلفزيونية وألعاب مُفيدة.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الترتيب والنظام والرّوتين والأولويّات مفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.





برج الثور: عليك السّعى على لقمة عيْشِكْ وإنجاز أكبر قدر مُمكن من الأعمال مع هذا الكمّ من الطاقة والنشاط ، إسْعَ يا عَبْد.





برج الجوزاء: لا تتبرّع باستلام أعمال جديدة بل تمسك بإنهاء الأعمال التى بيدك أولاً واحرص أن تنهيها بكفاءة، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج السّرطان: عليك إعتماد أكثر الطرق قصراً مهما بدا طويلاً وهو الخط المستقيم والإبتعاد عن الفهلوة والطرق المُختصرة ،إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.





برج الأسد: الحركة بركة، مثل شائع يفيد أن المكوث فى مكانٍ واحد دون جدوى لن يفيد، ربّما كان العشب على الجانب الآخر أكثر وكل ماعليك هو التحرك.

برج العذراء: قم بالبحث عن كورس مهنى أو تعليمى تُرقّى به مهاراتك الوظيفيّة والعلميّة بدلاً من مرارة الشكوى والقنوط بسبب ضيق المكاسب.





برج الميزان: علاج المشكلة فى بدايتها مع ثقلها على قلبك أفضل لك من تركها لتتعقّد وتُصبح أكثر ثقلاً ، الهرب من المشاكل ليس من شِيَمِكْ.





برج العقرب: تعرف متى تتحدث ومتى تسكت وفى أىّ إتجاه تتحرّك، حافظ على مشاريعك طىّ الكتمان بعيداً عن عيون الغيورين والحسودين أعداء النجاح.





برج القوس: الشخص الأكثر عبوساً فى وجهك قد تفاجأ بأنه حليفك المُخلص ، ما محبّة إلا بعد عداوة مَثَلْ قابل للتحقق اليوم ، لكن لايعنى أن تُعطى الأمان للجميع.





برج الجدى: إفحص التفاصيل الصغيرة بعناية حتى لاتسمع العبارة الشهيرة القانون لايحمى المغفلين،أو تَخَلّ فوراً عن المُستند الملعون ولاعيب فى ذلك.





برج الدّلو: إحرص على تأمين نفسك باحتياطيات ماليّة جانبيّة بعيداً عن عيون الجميع بمن فيهم زوجتك ،درهم وقاية.





برج الحوت: مشكلتك قد تجد طريقها للحلّ إن قرّرت الإستماع لنُصح النّاصحين، ثقل الظل لأحدهم على قلبك لايعنى أن تهمل كلامه الثمين.