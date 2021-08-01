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تحرير ٢١ محضرا في حملات صحية بالدقهلية

الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:11 م
حملات صحية
حملات صحية
محمد كشك
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شن مكتب أغذية المنصورة المركزي حملة مكبرة للمرور علي المنشات الغذائية المختلفة شملت 24 منشأة من المطاعم والسوبر ماركت والمطابخ التي تعمل في تجهيز أطعمة بالمنصورة، وتم تحرير 21 محضرا لنقص الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية للعاملين بهذه المنشآت، كما وجدت 16 منشأة منها تدار بدون ترخيص و3 منشآت بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية وتلوث يستوجب الغلق الإداري، وقرر محافظ الدقهلية إحالة جميع المحاضر المحررة بالمخالفات للنيابة العامة ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه غلق المنشآت الغير مرخصة والتي بها نقص شديد في الإشتراطات الصحية.

ومن جانبه عرض الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة على الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تقرير مفصلًا بشأن حملات التفتيش والرقابة لمكتب الأغذية بالمنصورة، حيث أوضح التقرير أنه تم إعدام 248 كيلو أغذية مختلفة للتغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وكذا إعدام 168 لتر عصائر وزيوت لتغير خواصها الطبيعية، كما تم سحب 44 عينة غذائية للفحص بالمعامل المركزية لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأشار التقرير إلى أنه تم التنبية على جميع المنشآت التي تم المرور عليها بضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية والتباعد بين الطاولات.

ومن جانبه كلف الدكتور مختار محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة بمتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها، وشدد على أهمية استمرار تكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لإحكام الرقابة الصحية ضمانا لتوافر السلع بالكميات والجودة المطلوبة حرصا على صحة وسلامة المواطنين..

ومن ناحيته قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إن تلك الحملات تأتي فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائيه للمواطنين بالجوده والأسعار المناسبة بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية في هذا الشأن، وتأكيدات استمرار حملات التفيش والرقابه الصحية على المحلات والمطاعم بنطاق المحافظة لمواجهة كافة أشكال التلاعب التى تضر بحقوق ومطالب واحتياجات المواطنين من السلع بالجودة والكميات المطلوبة.
تحرير ٢١ محضرا في حملات صحية بالدقهلية
تحرير ٢١ محضرا في حملات صحية بالدقهلية
تحرير ٢١ محضرا في حملات صحية بالدقهلية
تحرير ٢١ محضرا في حملات صحية بالدقهلية

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حملات صحية الدقهلية 21 محضرا

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