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حسن يوسف : سعيد صالح حج 14 مرة

الأحد 01/أغسطس/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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أحيا الفنان حسن يوسف ذكري وفاه سعيد صالح كاشفًا عن تفاصيل تغيير حياهذة الراحل سعيد صالح منذ دخوله السجن.

وتحدث الفنان الكبير حسن يوسف عن الراحل سعيد صالح، في تصريحات صحفية قائلًا: "كان طيب وأنا حذرته في موضوع سجنه، لكن ربنا جعله الخير في السجن، قابل واحد اسمه الحاج يوسف هناك، حفظه القرآن وخرجه من السجن شخصية تانية خالص".

وأضاف: "حج نحو 14 مرة، وعمل نحو 30 عمرة، الله يرحمه لا يسعنا في ذكراه إلا أننا نترحم عليه ونقرأ له الفاتحة، لأهله بالصبر والسلوان وربنا يعوضهم عنه خير إن شاء الله".

ورحل سعيد صالح عن عالمنا يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس عام 2014، ودُفن الجثمان في مسقط رأسه بقرية مجيريا في المنوفية.

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