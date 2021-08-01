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غلق 8 مخابز بلدية بالشرقية لنقص شديد في الاشتراطات الصحية

الأحد 01/أغسطس/2021 - 12:50 م
جانب من الحملة
جانب من الحملة
سمر السيد
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شن مراقبو الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة، حملة فجر اليوم على مخابز مركز ومدينة الزقازيق.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٨ مخابز بمدينة الزقازيق، بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المخابز لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام ٥٠ كجم من الملح لوجود تغير في خواصه الطبيعية، وسحب عدد ٢٧ عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ١١ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالزقازيق.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين وحفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية والمشاركين في هذه الحملات علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية وإستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد إستخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الإستيراد وزيادة الدخل القومي.

ومن جانبه أشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة إلى استمرار المديرية في تنفيذ المدارس الحقلية الإرشادية للنهوض بالمحاصيل الزراعية الصيفية لافتًا إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ مدارس حقلية إرشادية بقرية الغابة التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير وقريتي سنجها والغابة التابعتين لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر وذلك ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية في حضور الأستاذ الدكتور حسن شحاته والأستاذ الدكتور وليد حسن من مركز بحوث الأرز والمهندس هاني صلاح أخصائي الأرز بالمحافظة ومهندسي الإرشاد بإدارتي أبو كبير وكفر صقر الزراعيتين وعدد من المزارعين.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول الأرز أصناف سخا 101 وسخا 177 وتم الرد على استفسارات المزارعين، لافتًا إلى أن المديرية تقوم بالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضي والمياه والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي لتوعيه المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتعريفهم بطرق حمايتها من الآفات الضارة.
غلق 8 مخابز بلدية بالشرقية لنقص شديد في الاشتراطات الصحية
غلق 8 مخابز بلدية بالشرقية لنقص شديد في الاشتراطات الصحية
غلق 8 مخابز بلدية بالشرقية لنقص شديد في الاشتراطات الصحية
غلق 8 مخابز بلدية بالشرقية لنقص شديد في الاشتراطات الصحية

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