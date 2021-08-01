باحث: سببان لتحورات كورونا.. والفيروس سيتعايش معنا (فيديو)

قال الدكتور محمد رحيم، الباحث بكلية الطب علوم الحياة في جامعة لانكستر، إن هناك سببين لظهور تحورات فيروس كورونا المستجد، وهما سرعة تحور الفيروس وبطء الحصول على اللقاحات، متابعًا: "تم الإعلان في الأسبوع الماضي عن عدم كفاية جرعتي لفاح فايزر للتصدي لسلالة دلتا، هناك جرعة ثالثة لكن لم يجرَ تحديد موعدها بعد".



وأضاف رحيم خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، أن شركة أسترازينيكا بدأت تعييد تقييم لقاحاتها بالنسبة إلى فاعليتها ضد جائحة كورونا.



وتابع الباحث بكلية الطب علوم الحياة في جامعة لانكستر: "فيروس كورونا سيتعايش معنا، ويجب الحصول على اللقاحات حتى لو تمت إعادة تقييمها، فلا يوجد لقاح يمنع المرض أو الإصابة لكنه يقلل من تداعياتها وهو ما حدث في إنجلترا، فهناك أكثر من 30 ألف إصابة يوميا، منهم 100 حالة وفيات فقط بسبب الحصول على اللقاحات".

