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عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

الأحد 01/أغسطس/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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أكدت مصادر من داخل مستشفى الفنانة دلال عبد العزيز،  أنها تحتاج لعملية زراعة رئة بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة تليف فى الرئة وهو أحد المضاعفات التي تتنج عن الإصابة بفيروس كورونا فهي مازالت تتلقى العلاج منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر والتحسن في حالتها متذبذب إلى حد ما. 

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية أن أسرتها ترفض بشدة هذا الإقتراح لصعوبة هذه العملية وخطورتها، وخاصة أنها مازالت على غير علم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم، وأن الأسرة تتخوف بشدة من وصول هذا الخبر إليها وبالتالي قد تزداد حالتها الصحية سوءً.

ولذلك شددت الأسرة على الطاقم الطبي بعدم تداول أي أخبار أمامها ، وكانت دلال قد نُقِلت مطلع هذا الأسبوع، من المستشفى الخاص الذي كانت تعالج به لمستشفى حكومي أفضل لحالتها .


وعلق رامي أيضاً على الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز في تصريحات سابقة قائلاً:"الوضع الصحي صعب، ومش سهل، هل في تحسن مقدرش أقول كده؟ لأن التحسن ده تقدر تقيسه لو حصل تحسن واستقرار.. التحسن ده لسه شوية ما بيحصلش، كل شوية بيطلع مفاجأة، وللأسف الموضوع شديد الصعوبة ، وطالب الإعلام بتحري الدقة فيما يتم نشره عن الفنانة دلال عبد العزيز بعدما نشرت بعض المواقع ومرتادي الفيس بوك خبر وفاتها الإسبوع الماضي وهو الخبر الذي ازعج الأسرة بالكامل . 

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