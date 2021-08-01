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بعد قليل.. محاكمة 11 عنصرا من تنظيم "المرابطون" الإرهابي

الأحد 01/أغسطس/2021 - 12:53 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تنظر بعد قليل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 11 متهمًا بتلقي تدريبات عسكرية خارج البلاد والاشتراك في عمليات عدائية وإرهابية ضد الجيش النظام السوري تحت اسم "المرابطون".



واتهمت النيابة العامة المتهمين الوارد أسمائهم بقرار الإحالة الصادر من المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بأنهم كونهم مصريين الجنسية التحقوا بجناعة ارهابية اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور تتخذ الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضها وتلقوا فيها تدريبات عسكرية وأشتركوا قي تنفيذ عمليات عدائية غير موجهة لمصر بأن التحقوا بالجماعة المسماه " المرابطون " التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا وتلقوا تدريبات علي استخدام الاسلحة النارية وشاركوا في تنفيذ عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري علي النحو المبين بالتحقيقات.

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