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أوليمبياد طوكيو.. تونس تخسر من روسيا في الكرة الطائرة
الأحد 01/أغسطس/2021 - 12:52 م
وكالات
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سقط المنتخب التونسي للكرة الطائرة للرجال في فخ الخسارة أمام الفريق الروسي بثلاثة أشواط نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثانية بأولمبياد طوكيو.
وحقق الفريق الروسي الفوز بنتائج أشواط 25 / 20 و25 / 22 و25 / 16.
وعزز الفريق الروسي صدارته للمجموعة الثانية بعد أن كان ضمن التأهل لدور الثمانية.
وفي المجموعة ذاتها أيضاً، فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الفرنسي بشق الأنفس 3 / 2.
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