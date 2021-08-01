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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 1-8-2021 أمام الجنيه المصرى

الأحد 01/أغسطس/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
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استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 1-8-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

​سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
4.24 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
4.22 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.



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