زفيريف يحصد ذهبية التنس في أوليمبياد طوكيو

أحرز الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الخامس عالمياً ذهبية منافسات فردي الرجال للتنس بأولمبياد طوكيو الصيفي بعد انتصاره في المباراة النهائية على منافسه الروسي كارين ختشانوف بنتيجة 6-3 و6-1 اليوم الأحد.





وقدم زفيريف الذي لم يحرز حتى الآن أي لقب في البطولات الأربع الكبرى أداء مذهلاً اليوم، وسحق منافسه الروسي في 79 دقيقة ليصبح أول ألماني يحرز ذهبية الفردي في الألعاب الأولمبية.





ومن البداية تفوق زفيريف بصورة لافتة وكسر إرسال منافسه مبكراً ليتقدم 3-0 في المجموعة الأولى ثم كرر كسر الإرسال ليحسم المجموعة عندما أرسل ختشانوف الكرة خارج الملعب.





وواصل اللاعب الألماني (24 عاماً) انطلاقته القوية رغم أصوات متظاهرين معارضين للألعاب وكسر إرسال منافسه في الشوط الثاني من المجموعة الثانية.





وكان زفيريف تعرض لانتقادات اتهمته بالضعف المعنوي في المباريات الكبيرة ومنها هزيمته في نهائي أمريكا المفتوحة في العام الماضي أمام النمساوي دومينيك تيم لكنه اليوم أثبت عكس ذلك.





وحافظ زفيريف على تفوقه الواضح بينما لم يتمكن المنافس الروسي من القيام بشيء واكتفى بالفضية.



