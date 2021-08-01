عرض أولى حلقات مسلسل " النمر" غداً على "MBC"

تستعد قناة "MBC" غدًا لعرض أولى حلقات مسلسل " النمر" للنجم محمد إمام،ومن المقرر عرضه من السبت إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً.



تدور قصة المسلسل حول نمر الصاغة الذي يظهر وسط الكبار ويحاول أخذ تاره من قاتلي أبيه واسترجاع حقوقه مرة أخرى.



مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، أحمد حلاوة تأليف محمد صلاح العزب إخراج شيرين عادل.