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عرض مسرحية "سيد درويش" في الإسكندرية.. تعرف علي التفاصيل!

الأحد 01/أغسطس/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تستعد الفنانة لقاء سويدان، للسفر  لمدينة الإسكندرية يوم الجمعة المقبل، من أجل عرض مسرحيتها "سيد درويش" ومن المقرر العرض على مسرح محمد عبد الوهاب يوم السبت الموافق 7 أغسطس.

وتعرض مسرحية "سيد درويش" للنجمين لقاء سويدان وميدو عادل، في موسمها الثالث على مسرح البالون بالعجوزة، في تمام الساعة التاسعة مساءً يومياً وحتى يوم الخميس 5 أغسطس المقبل.

يذكر أن مسرحية "سيد درويش" يقوم ببطولتها الفنان ميدو عادل مشخصًا دور فنان الشعب سيد درويش، وتشاركه الفنانة لقاء سويدان فى شخصية "جليلة العالمة"، ويشارك فى بطولتها كوكبة من الفنانين رشا سامى، سيد جبر، علاء الحريري،  وكوكبة أخرى من الفنانين.

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس نجلاء الفقى، توزيع موسيقى حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، طارق دياب، إخراج أشرف عزب.

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