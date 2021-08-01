برومو مسلسل " الذئب" يتجاوز الـ 50 ألف مشاهدة بعد طرحه

حقق برومو مسلسل " الديب" للنجم ياسر جلال أكثر من 50 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة، والمسلسل من المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية في منتصف شهر أغسطس الجاري.







وكان منتج العمل تامر مرسي قد طرح البرومو عبر حسابه الرسمي وهو مسلسل أكشن تشويقي بوليسي رعب وهو ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة حيث يتكون من 8 حلقات فقط تم الانتهاء من تصويرها مؤخرًا.



مسلسل "الديب" بطولة ياسر جلال وعدد من الفنانين، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاح شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.