بنشرقي يُحدد شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

يستهدف مسئولو النادي الزمالك حسم تجديد عقد الدولي المغربي أشرف بنشرقي للإبقاء عليه داخل صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.





وتواجه إدارة الزمالك صعوبة كبيرة في تجديد عقد أشرف بنشرقي بسبب المطالب المالية الكبيرة للاعب، حيث هناك محاولات لتخفيض المطالب المادية بشأن تجديد عقد اللاعب المغربي وحسم تجديد عقده في أقرب وقت.





وذكرت تقارير صحفية أن المغربي أشرف بنشرقي اشترط الحصول على مبلغ 2 مليون دولار مقابل التجديد لثلاث سنوات، ولا يزال هناك مفاوضات مع اللاعب لتخفيض المقابل المالي.





وكان أشرف بنشرقي انتقل إلى صفوف الزمالك قادمًا من الهلال السعودي في صفقة قدرت ما يقرب من 300 ألف دولار، وشارك في 72 مباراة وسجل 27 هدفا وصنع 16 هدفا اخرين