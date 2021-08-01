عاجل.. القوات المسلحة تعلن مقتل 89 إرهابيا في شمال سيناء

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، بيانا للقيادة العامة للقوات المسلحة حول جهودها لملاحقة ودحر العناصر الإرهابية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية خلال الفترة السابقة.





وأفادت القوات المسلحة عبر بيانها، أنه تم مقتل 89 إرهابيا بمناطق العمليات بشمال سيناء، وضبط 73 بندقية آلية و140 خزنة وعدد من الطلقات، واجهزة لاسلكي وطائرة درون مجهزة بكاميرا للتصوير، وجهاز رؤية ليلة، وضبط جهاز كمبيوتر محمول، وعدد من الهواتف المحمولة، ومجموعة من المبالغ المالية.





وأضافت أنه تم اكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية، و5 أحزمة ناسفة بشمال سيناء، فضلا عن اكتشاف وتدمير 59 دراجة بخارية تستخدمها العناصر الإرهابية، وتدمير 52 عربة تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ عملياتها.



