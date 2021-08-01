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عاجل.. القوات المسلحة تعلن مقتل 89 إرهابيا في شمال سيناء

الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:03 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، بيانا للقيادة العامة للقوات المسلحة حول جهودها لملاحقة ودحر العناصر الإرهابية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية خلال الفترة السابقة.

وأفادت القوات المسلحة عبر بيانها، أنه تم مقتل 89 إرهابيا بمناطق العمليات بشمال سيناء، وضبط 73 بندقية آلية و140 خزنة وعدد من الطلقات، واجهزة لاسلكي وطائرة درون مجهزة بكاميرا للتصوير، وجهاز رؤية ليلة، وضبط جهاز كمبيوتر محمول، وعدد من الهواتف المحمولة، ومجموعة من المبالغ المالية.

وأضافت أنه تم اكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية، و5 أحزمة ناسفة بشمال سيناء، فضلا عن اكتشاف وتدمير 59 دراجة بخارية تستخدمها العناصر الإرهابية، وتدمير 52 عربة تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ عملياتها.

وأوضحت القوات المسلحة، أنه تم اكتشاف 13 فتحة نفق تستخدمها العناصر الإرهابية في التسلل لشمال سيناء، ورصد وتدمير 200 عربة دفع رباعي بعضها محمل بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها اختراق المناطق الممنوعة على الحدود الغربية والجنوبية للبلاد، فضلا عن القضاء على 842 مزرعة بانجو ونبات الهيدرو المخدر و114 مزرعة لنبات الخشاش.

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شمال سيناء بوابة الفجر القوات المسلحة الفجر إرهابيين

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