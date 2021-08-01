ارتفاع بورصة قطر خلال تداولات اليوم الأحد

ارتفعت بورصة قطر بشكل هامشي في مستهل تداولات اليوم الأحد، بدعم نمو 4 قطاعات على رأسها العقارات.





وبحلول الساعة 11:20 صباحا بتوقيت قطر، زاد المؤشر العام بنسبة 0.05% ليصل إلى النقطة 10758.74، رابحا 5.43 نقاط عن مستوى الخميس الماضي.





وسجلت التداولات في تلك الأثناء 142.08 مليون ريال، وزعت على 63.40 مليون سهم، بتنفيذ 3.77 ألف صفقة.





وشهدت الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها العقارات، ويليه الاتصالات، والصناعة، والبضائع، بينما تراجعت قطاعات التأمين، والنقل، والبنوك والخدمات المالية.





وصعد العقارات 0.84%، لنمو 3 أسهم بالقطاع على رأسها المتحدة بـ2.95%.





وفي المقابل هبط التأمين 1.19%، لتراجع سهمي قطر والإسلامية للتأمين بنسبة 2% للأول و1.82% للثاني.





وتصدر سهم السينما القائمة الخضراء بـ7.81%، فيما جاء بنك الدوحة على رأس التراجعات بـ3.39%.





وتقدم سهم بلدنا المرتفع 5.87% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 14.10 مليون سهم، وسيولة بقيمة 21.59 مليون ريال.



