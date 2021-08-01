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ابنة سعيد صالح تتحدث عن ذكريات نادرة تجمعهم سوياً (فيديو)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تحدثت هند سعيد صالح، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، لإحياء ذكرى وفاة والدها وذكرى ميلاده.

وقالت خلال برنامج " صباح الخير يامصر": "كان يحتفل بعيد ميلاده كل عام، خصوصا إذا كان يشارك في مسرحية، وكان عدداً كبيراً من المواطنين يحضره، وعيد ميلاده كان حدثاً قومياً" .

وأضافت قائلة: " كان يعتبر المسرح أسرته وكنت أتواجد معه هناك طوال الوقت، ولم يكن يفصل بين بيته وأسرته.. وكان صاحب أكتر من كونه أب مشيرة إلى أنها كانت تعتبره صديقاً، وكان يعمل على إذابة خجلها حتى تتحدث معه في كل ما يخصها".

وتابعت : "بابا مكنش بيتفرج على أعماله، وأنا كنت بحب له العيال كبرت ومدرسة المشاغبين والمشبوه وأشياء ضد القانون وهالو شلبي، وأقرب حاجة لقلبي مسرحية العيال كبرت".

وانهت حديثها: "كان أهلاوي متعصب، ولما كان الأهلي بيلعب وأطلب منه حاجة كان يقول لي ابعدي عني، ولو الأهلي كسب كان عيد وأطلب منه اللي أنا عاوزاه، ولو الأهلي خسر كنا بنستخبى، وبنقول يا رب ميكونش عنده مسرح عشان مينكدش على الناس.. كان دايما يقول إن الأهلي اتعمل عشان ياخد بطولات بس ومينفعش يخسر".

وأحيت هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، ذكرى ميلاده أمس، معبرة عن افتقادها الكبير له ولوجوده في حياتها، مضيفة أنَّها لا تتحدث مع والدها الراحل وترسل له الرسائل يوم وفاته أو يوم ميلاده فقط، بل يحدث ذلك بشكل يومي " حتى لو بضحك وأهزر لازم بيبقى في مواضيع كتير بيني وبينه طول اليوم وفي نص اليوم، وهو عارف إنه واحشني، ويارب يكون حاسس بينا، وهو عارف إنه مفيش بعده، رغم إنه في حياة وفي شغل وولاد، ولكن في غصة في حياتي، ومفتقداه جداً". 

https://m.youtube.com/watch?v=3dvFPdlMtyY&feature=emb_title

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