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حبس المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الثالث بقرية سنهوا بالشرقية

الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:27 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سمر السيد
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قررت نيابة منيا القمح بمحافظة الشرقية حبس المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الثالث بقرية سنهوا 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من أسرة" فتحية.ج.ا.خ"، 19 عامًا، ربة منزل مقيمة بقرية سنهوا التابعة لمركز منيا القمح باتهام زوجها بإلقائها من الطابق الثالث ثم ادعى سقوطها أثناء قيامها بنشر ستارة، وسط تكتم على حقيقة الواقعة، في الوقت الذي هددوا فيها بعدم الإفصاح عن حقيقة وتحريرهم محضرا بالواقعة متضمنا سقوطها أثناء قيامها بنشر الستارة.

وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الثالث بقرية سنهوا.


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نيابة منيا القمح مدير أمن الشرقية قرية سنهوا الشرقية

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