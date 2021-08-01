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البدرى يحدد موعد انطلاق معسكر المنتخب استعدادا لتصفيات المونديال
الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:06 م
محمد جمال
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استقر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر على انطلاق معسكر الفراعنة يوم ٢٨ أغسطس الجارى استعدادا لمواجهتى انجولا والجابون فى بداية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر ٢٠٢٢.
وقرر حسام البدرى تجميع اللاعبين المحليين يوم ٢٨ أغسطس فى معسكر الفراعنة قبل انضمام المحترفين بالخارج يوم ٣٠ من نفس الشهر وهو موعد بداية الاجندة الدولية .
ويستهل منتخب مصر مشواره بتصفيات كأس العالم بمواجهتى انجولا بالقاهرة والجابون بالجابون.
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