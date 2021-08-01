البدرى يحدد موعد انطلاق معسكر المنتخب استعدادا لتصفيات المونديال

استقر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر على انطلاق معسكر الفراعنة يوم ٢٨ أغسطس الجارى استعدادا لمواجهتى انجولا والجابون فى بداية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر ٢٠٢٢.





وقرر حسام البدرى تجميع اللاعبين المحليين يوم ٢٨ أغسطس فى معسكر الفراعنة قبل انضمام المحترفين بالخارج يوم ٣٠ من نفس الشهر وهو موعد بداية الاجندة الدولية .





ويستهل منتخب مصر مشواره بتصفيات كأس العالم بمواجهتى انجولا بالقاهرة والجابون بالجابون.