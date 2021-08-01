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كلية اللاهوت الأسقفية تحتفل بتخريج دفعة جديدة السبت المقبل

الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ماريان ناجى
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تحتفل الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بتخريج الدفعة الثالثة عشر من برنامج البكالريوس وتتضمن ٣٠ طالبا وطالبة من كلية اللاهوت الأسقفية بفروعها الثلاثة بالقاهرة والإسكندرية والمنيا يوم السبت القادم السابع من شهر أغسطس الجاري بحضور دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وعميد كلية اللاهوت الأسقفية وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك فى تمام السادسة مساءً.

يلقى كلمة الحفل الدكتور الكنن (رتبة كنسية) آشلى نل رئيس مجلس إدارة كلية اللاهوت الأسقفية جامعة برلين - ألمانيا كما تتضمن الفقرات توزيع شهادات التخرج على الطلبة وإلقاء كلمة شكر من المتحدث باسم الدفعة  وصلاة خاصة  من أجل الخريجين.


فيما تستمر الكلية في تلقي طلبات الراغبين فى الالتحاق بالكلية للعام الأكاديمي 2020 2021، وذلك حتى الـ31 من أغسطس الجارى.

حيث وضعت الكلية عدة شروط للالتحاق أهمها المعيار الروحي إذ ينبغي على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحي بالإضافة إلى المعيار الأكاديمي الذي يتمثل في المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية.

تقبل الكلية المتقدمين من أي خلفية طائفية أو لاهوتية مهما تكن على أن تكون لديه الرغبة في العبادة والدراسة والحياة كجزء من مجتمع الكلية بحسب التقليد الأسقفي مشيرة إلى المعايير المالية والتى تتضمن قدرة الطالب على سداد مصاريف الدراسة ( 2000 جنيه مصرى سنويا).

الجدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005 وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين لأن يكونوا قساوسة من أجل خدمة الكنيسة.

كلية اللاهوت الاسقفية (AST) هي مشروع استراتيجي لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، تأسست عام 2005، وبلغ عدد الملتحقين لأكثر من 130 طالبا وطالبة من خلفيات متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، إما على درجة الدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.

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كلية اللاهوت رئيس الأساقفة تخريج دفعة جديدة

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