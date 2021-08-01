كريم عبد العزيز يواصل تصوير مشاهده في " كيره والجن" بشوارع المعز

يواصل النجم كريم عبد العزيز تصوير أحداث دوره في الفيلم السينمائي الجديد" كيره والجن" بأحد شوارع المعز وكان المخرج مروان حامد قد رفع ساعات التصوير إلى 15 ساعة.



وكان أبطال الفيلم قد عادوا لتصوير العمل بعد فترة توقف شارفت على الـ4 أشهر بسبب انشغال بطلي العمل بتصوير عدد من الأعمال الفنية الأخرى.





فيلم كيرة والجن مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، وهو بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وهند صبري، وسيد رجب، وأحمد مالك، ومن تأليف أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد.