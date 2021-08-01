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عاجل.. ارتفاع جديد في أسعار السجائر

الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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أكد ابراهيم امبابي ارتفاع أسعار السجائر الأجنبية التي تصنعها الشركة البريطانية لمنتجات التبغ بريتش توباكو بقيمة جنيه واحد؛ وفقا لزيادة السنوية المقررة في قانون التأمين الصحي الجديد.


وجاءت الزيادة الجديدة في منتجات "بريتش توباكو" بعد إعلان الشركة الشرقية للدخان زيادة اسعار منتجاتها بقيمة جنيه لتمويل مشروع التأمين الصحي.

وأوضح "امبابي"، أن أسعار سجائر بريتش توباكو في السوق المصري أصبحت بعد الزيادة 47 جنيه لعلبة دانيهل، و ٤١ جنيه لعلبة "كنت"، وسجل السعر الجديد لعلبة روثمان ٣٣ جنيه، وعلبة بول مال ٢٨ جنيه، وعلبة فايسروي ٢٨ جنيه، ولاكي سترايك ٣٣ جنيه.

وأكد "إمبابي"، أن باقي أسعار السجائر من "المارلبورو وميريت" التى تقوم بتصنيعها شركة فليب موريس لم تشهد أي زيادة في الأسعار حتي الآن، خاصة وان الشركة رفعت اسعار منتجاتها بداية العام بقيمة تراوحت بين جنيه إلى ٢ جنيه.


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