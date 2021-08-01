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أمن الإسماعيلية يكثف جهوده لكشف ملابسات جريمة قتل"كهربائي سيارات"

الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:41 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هشام إسماعيل
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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من جهودها، لكشف ملابسات العثور على "كهربائي سيارات"، "مقتولا " بجوار وحدة إسعاف قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء منصور لاشين مدير امن الإسماعيلية إخطارًا، اليوم الأحد، من شرطة النجدة بعثور أهالي قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، على جثة " كهربائي سيارات " مقتولا" بجوار وحدة إسعاف القرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية إلى مكان البلاغ لمعاينة جثة القتيل وإبلاغ النيابة العامة، بينما يواصل رجال المباحث عمل التحريات المكثفة وسؤال أقارب القتيل وشهود الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وقال شهود عيان في تصريحات خاصة لـ "الفجر" إن التقيل يعمل " كهربائي سيارات ومقيم بعزبة "أبو راضي" التابعة لقرية سرابيوم" ويوجد له ورشة بمنطقة غزالة التابعة للقرية التي بها هو وشقيقه، مؤكدين أن أهالي القرية عثروا علي جثته صباح اليوم بجوار وحدة الإسعاف.

وتحرر محضر بالواقعة وبعد معاينة النيابة العامة، تم نقل جثة القتيل إلى ثلاجة مستشفي القصاصين المركزي، وقررت النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتحديد ومعرفة أسباب الوفاة، كما طالبت إدارة البحث الجنائي بضبط الجناة وكشف ملابسات الحادث.

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الكلمات المفتاحية

كهربائي سيارات جريمة قتل أمن الإسماعيلية

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