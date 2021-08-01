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"ليس به أخطاء".. "التعليم" ترد على إعادة "الأحياء" للثانوية العامة

الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:22 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ريما خليفة
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نفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ما تم تداوله حول نية وزارة التربية والتعليم فى إعادة امتحان الاحياء لطلاب الثانوية العامة، حيث تداولت بعض صفحات الفيس بوك شائعات تفيد بإعادة امتحان الأحياء بسبب تسريبه ووجود أخطاء فيه.

وقال حسن محرم خبير مادة الاحياء إن الأحياء خال من الأخطاء ويناسب كل المستويات، وقال فى تحليله عن الامتحان: 
 
1ـ امتحان الأحياء لم يتضمن أي أخطاء علمية أو لغوية ومناسب لكل المستويات المختلفة باستثناء سؤال الولد الذى يمارس نشاط رياضى ليس واضحا 
 
2ـ كل البدائل سليمة ولا تتضمن سوى بديل واحد فقط هو الإجابة الصحيحة عن السؤال باستثناء بدائل السؤال المتعلق بالعضلات الأكثر انتاجا للطاقة لنفس السؤال السابق 

3ـ يتضمن الامتحان 4 مستويات من الصعوبة موزعة كالآتي:  
-10 أسئلة أقل من المتوسط 
-21 سؤال متوسط المستوى 
-14 سؤال أعلى من المتوسط 
-5 أسئلة مستواها عالي

4ـ لم يتضمن الامتحان أى معلومات إضافية من بنك المعرفة أو أي معلومات خارج موضوعات المنهج الدراسي.
 
5ـ تسرع المعلمون في نشر الإجابات واختلافهم فيما بينهم أثر بشكل سلبي على الطلاب ورغم أني أجبت عن أسئلة الامتحان بالتفسير وتحديد درجات الصعوبة إلا أني تراجعت عن نشرها لما بعد الانتهاء من امتحان الجيولوجيا.

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الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم امتحان الأحياء الثانوية العامة التعليم

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