غرفة عمليات كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات بامتحانات المتفوقين والمكفوفين





وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الامتحانات، موجهًا بتوفير سبل الراحة لإنجاح سير الامتحانات بهدوء ويسر على أبنائنا طلاب الثانوية العامة وأولياء الامور، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.



كما تابعت غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان ومتابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها، وعلى جانب آخر عبر الطلاب والطالبات عن سعادتهم بسهولة امتحان مادة علم النفس والاجتماع.



وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن طلاب وطالبات مدرسة النور للمكفوفين، والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا أدوا امتحاناتهم بنسبة 100% ولم يتغيب أحد عن أداء الامتحان، فقد أدى 87 طالبا وطالبة الامتحانات، منهم 4 طلاب وطالبات بمدرسة النور للمكفوفين، أدوا امتحان مادة اللغة الانجليزية الثانية "ورقة أولى وثانية"، كما أدى 49 طالبا وطالب" علمي علوم " بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM"، امتحان مادة الأحياء، كما أدى 34 طالبا وطالبة بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، "علمي رياضة" "امتحان مادة الرياضيات.



وأضافت وكيلة وزارة الصحة، أنه يتم التأكد من ارتداء الطلاب والمراقبين على الامتحانات باللجان الكمامات، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، ومن النظافة العامة بها، وبدورات المياه، وتوافر المطهرات والصابون على الأحواض، ونظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلات لجمع القمامة، والتخلص الآمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس.



كما تم المرور على خزانات المياه بالمدارس، للتأكد من فصل المستعمل منها في أعمال الدفاع المدني والحرائق أو الأغراض الأخرى عن شبكة مياه الشرب، والتأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحي وغيرها، فضلًا عن وجود ممرضة مع كل لجنة امتحانات لقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان، وكذلك متابعة الحالة أثناء تأدية الامتحان، فضلًا عن وجود غرف عزل مجهزة فى حالة ظهور أي اشتباه أثناء اللجنة.



وأكد تامر وهدان، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، أن أعضاء اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة، تابعوا تجهيز اللجان قبل وبعد الامتحان، وتوافر أدوات التعقيم بكل لجنة وتجهيز الاستراحات الخاص برؤساء اللجان والملاحظين وتوفير سبل الراحة لهم، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات مازالت منعقدة لمتابعة عودة أوراق الإجابة لحين وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة بمحافظة كفر الشيخ.

أعلنت غرفتا عمليات محافظة كفر الشيخ وعمليات التربية والتعليم، اليوم الأحد، عدم رصدهما أي تجاوزات أو مخالفات أثناء أداء طلاب مدرسة النور للمكفوفين امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وطلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا لمادتي الأحياء والرياضيات.