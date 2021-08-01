Advertisements

رئيس الحكومة الإسرائيلية: نتوقع من المجتمع الدولي أن يظهر لإيران أنها ارتكبت خطأ فادحا

الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:13 م
رئيس الحكومة الإسرائيلية
رئيس الحكومة الإسرائيلية
وكالات
Advertisements

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، إنه يتوقع من المجتمع الدولي أن يظهر لإيران أنها ارتكبت خطأ فادحا.

 

 وأكد نفتالي بينيت، أن إسرائيل ستوصل رسالتها لطهران بطريقتها، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

 وأوضحت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن إيران هي المسؤولة عن الهجوم على ناقلة النفط في بحر العرب "بدون أدنى شك".

 

وأضافت رئيس الحكومة الإسرائيلية: "نتوقع من المجتمع الدولي أن يظهر لإيران أنها ارتكبت خطأ فادحا وإسرائيل ستوصل رسالتها لطهران بطريقتها".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ايران الهجوم على ناقلة اسرائيل

أخبار تهمك

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن تجديد عقد "النفاثة"

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يرفض دخول نجم الفريق في أي صفقة تبادلية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. القوات المسلحة تعلن مقتل 89 إرهابيا في شمال سيناء

منذ أقل من نصف ساعة

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتراجع عن صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو: "أحمد ياسر اتظلم مع المنتخب وعجبتني شخصية صلاح محسن"

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة تكشف حقيقة استخدام لقاحات تجريبية لتطعيم المواطنين ضد كورونا

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. تعليق جديد من الخارجية المصرية على الأحداث في تونس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ 36 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ حوالي 5 ساعات

بنشرقي يُحدد شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

"التعليم" تزف بشرى سارة لطلاب علمي علوم

منذ ساعة و 26 دقيقة

نجم الأهلي يدخل حسابات فاركو في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

موضوعات متعلقة

وزير إسرائيلي: وقف إطلاق النار مع حماس "خطأ فادح"

أزمة جديدة فى إسرائيل بعد مشاجرة نتنياهو مع وزراء حكومته

بولتون: لا يمكن لإيران مطلقا أن يكون لديها أسلحة نووية

مسؤول أمريكي يحث الحكومة اللبنانية على مواجهة حزب الله

"بينى جانتس": سنبدأ السيادة على وادى الأردن بعد الانتخابات مباشرة

صفقة القرن.. الدفاع الإسرائيلية تدعم توسيع السيادة لمستوطنات الضفة الغربية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:51 م

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

08:12 ص

عاجل.. القوات المسلحة تعلن مقتل 89 إرهابيا في شمال سيناء

01:03 م

بنشرقي يُحدد شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

01:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان