قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، إنه يتوقع من المجتمع الدولي أن يظهر لإيران أنها ارتكبت خطأ فادحا.

وأكد نفتالي بينيت، أن إسرائيل ستوصل رسالتها لطهران بطريقتها، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأوضحت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن إيران هي المسؤولة عن الهجوم على ناقلة النفط في بحر العرب "بدون أدنى شك".

وأضافت رئيس الحكومة الإسرائيلية: "نتوقع من المجتمع الدولي أن يظهر لإيران أنها ارتكبت خطأ فادحا وإسرائيل ستوصل رسالتها لطهران بطريقتها".