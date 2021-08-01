بدء فترة الإعداد لقطاع الناشئين بنادي زد

بدأ صباح اليوم الأحد قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي زد الرياضي فترة الإعداد في مختلف الفرق الرياضيه استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، من مواليد ٢٠٠١ وحتي ٢٠١٣ ، تحت قيادة الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين و تامر حفني نائب رئيس القطاع ومحمد العبد المدير الإداري للقطاع .









وعقد علاء نبيل نجم المقاولون العرب ومنتخب مصر السابق ورئيس قطاع الناشئين بنادي زد اجتماع صباح اليوم مع الاجهزه الفنيه لمناقشة خطة الإعداد الخاصه بالفرق الرياضيه .





و أكد مسؤولو نادي زد علي توفير كامل الدعم للقطاع من أجل خلق جيل رياضي كروي علي أعلى مستوي فنيا وبدنيا .





وعقد مسؤولو النادي اجتماعا بحضور كل من أحمد دياب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة “زد” للاستثمار الرياضي، وسيف زاهر الرئيس التنفيذي لأندية “زد”، والدكتور أحمد عبد الله رئيس قطاع كرة القدم بنادي زد إف سى، من أجل مناقشة خطة العمل الفترة المقبلة.



