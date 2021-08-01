بدء فترة الإعداد لقطاع الناشئين بنادي زد

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بدء فترة الإعداد لقطاع الناشئين بنادي زد
الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:18 م
علي نبوي
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بدأ صباح اليوم الأحد قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي زد الرياضي فترة الإعداد في مختلف الفرق الرياضيه استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، من مواليد ٢٠٠١ وحتي ٢٠١٣ ، تحت قيادة الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين و تامر حفني نائب رئيس القطاع ومحمد العبد المدير الإداري للقطاع .
وعقد علاء نبيل نجم المقاولون العرب ومنتخب مصر السابق ورئيس قطاع الناشئين بنادي زد اجتماع صباح اليوم مع الاجهزه الفنيه لمناقشة خطة الإعداد الخاصه بالفرق الرياضيه .
و أكد مسؤولو نادي زد علي توفير كامل الدعم للقطاع من أجل خلق جيل رياضي كروي علي أعلى مستوي فنيا وبدنيا .
وعقد مسؤولو النادي اجتماعا بحضور كل من أحمد دياب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة “زد” للاستثمار الرياضي، وسيف زاهر الرئيس التنفيذي لأندية “زد”، والدكتور أحمد عبد الله رئيس قطاع كرة القدم بنادي زد إف سى، من أجل مناقشة خطة العمل الفترة المقبلة.
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