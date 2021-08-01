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تدمير 404 عبوات ناسفة.. القوات المسلحة توجه ضربات لعناصر إرهابية (صور)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:19 م
بوابة الفجر
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نجح أبطال القوات المسلحة، فى توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل عدد 89 فرد تكفيرى شديد الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء، كما تم ضبط عدد 73 بندقية ألية و140 خزنة وعدد 5606 طلقة متعددة  الأعيرة، وعدد 34 جهازا لاسلكيا وطائرة درون مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية.
 
وتم اكتشاف وتدمير عدد 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية، وعدد 4 حزام ناسف، فضلاً عن إكتشاف وتدمير عدد 59 دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية.
 
ونجحت القوات، فى تدمير عدد 52 عربة تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية، كما نجحت قوات حرس الحدود بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين فى إكتشاف وتدمير عدد 13 فتحة نفق تستخدمها العناصر الإرهابية فى التسلل لشمال سيناء.
 
وفى إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الإتجاه الإستراتيجى الغربى نجحت القوات الجوية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود فى توجيه ضربات إستباقية للعناصر الإرهابية، وذلك من خلال رصد وإستهداف وتدمير عدد 200 عربة دفع رباعى بعضها محمل بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها إختراق المناطق الممنوعة على الحدود الغربية والجنوبية للبلاد.
 
ويأتى ذلك بالتزامن مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمالها القتالية وحماية الأهداف الإستراتيجية وتأمين المصالح الإقتصادية المصرية وتنفيذ أعمال البحث والإنقاذ  فى البحرين الأحمر والمتوسطن، بالإضافة إلى تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء نتج عنها القضاء على 842 مزرعة بانجو ونبات الهيدرو المخدر، و1114 مزرعة لنبات الخشخاش .
 
ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الإستشهاد والإصابة عدد 8 من أبطال القوات المسلحة.
 
وأكد رجال القوات المسلحة على أنهم ماضون بكل عزيمة وإصرار لإقتلاع ماتبقى من جذور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية فى كافة ربوع مصر.
تدمير 404 عبوات ناسفة.. القوات المسلحة توجه ضربات لعناصر إرهابية (صور)
تدمير 404 عبوات ناسفة.. القوات المسلحة توجه ضربات لعناصر إرهابية (صور)
تدمير 404 عبوات ناسفة.. القوات المسلحة توجه ضربات لعناصر إرهابية (صور)
تدمير 404 عبوات ناسفة.. القوات المسلحة توجه ضربات لعناصر إرهابية (صور)
تدمير 404 عبوات ناسفة.. القوات المسلحة توجه ضربات لعناصر إرهابية (صور)
تدمير 404 عبوات ناسفة.. القوات المسلحة توجه ضربات لعناصر إرهابية (صور)
تدمير 404 عبوات ناسفة.. القوات المسلحة توجه ضربات لعناصر إرهابية (صور)
تدمير 404 عبوات ناسفة.. القوات المسلحة توجه ضربات لعناصر إرهابية (صور)
تدمير 404 عبوات ناسفة.. القوات المسلحة توجه ضربات لعناصر إرهابية (صور)
تدمير 404 عبوات ناسفة.. القوات المسلحة توجه ضربات لعناصر إرهابية (صور)
تدمير 404 عبوات ناسفة.. القوات المسلحة توجه ضربات لعناصر إرهابية (صور)
تدمير 404 عبوات ناسفة.. القوات المسلحة توجه ضربات لعناصر إرهابية (صور)

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