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موعد مباراة مصر وأنجولا المرتقبة في تصفيات المونديال
الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:30 م
غدير أحمد
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يستعد المنتخب المصري الأول بكرة القدم، لمواجهة منتخبي أنجولا والجابون، في مستهل مشواره بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.
ويأمل منتخب الفراعنة في تحقيق إنجاز جديد للتأهل إلى الدور الثالث، والاقتراب من حلم بلوغ المونديال للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.
ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في تصفيات كأس العالم، بمواجهة أنجولا في القاهرة، وذلك أحد أيام 1 أو2 أو 3 أو4 سبتمبر المقبل.
وبعدها سيطير المنتخب المصري، لملاقاة مضيفه الجابوني، وذلك أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 سبتمبر.
وعلى الجانب الآخر، أنجولا والجابون يقعان في المجموعة السادسة من تصفيات المونديال، التي تضم منتخب ليبيا، الذي سيخوض معه المنتخب المصري مواجهتين في شهر أكتوبر المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات.
والجدير بالذكر أن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن في السادس من مايو الماضي، تأجيل مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 والتي كانت مقررا لها في يونيو وذلك نتيجة لجائحة كورونا.
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