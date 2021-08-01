موعد مباراة مصر وأنجولا المرتقبة في تصفيات المونديال

يستعد المنتخب المصري الأول بكرة القدم، لمواجهة منتخبي أنجولا والجابون، في مستهل مشواره بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.





ويأمل منتخب الفراعنة في تحقيق إنجاز جديد للتأهل إلى الدور الثالث، والاقتراب من حلم بلوغ المونديال للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.





ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في تصفيات كأس العالم، بمواجهة أنجولا في القاهرة، وذلك أحد أيام 1 أو2 أو 3 أو4 سبتمبر المقبل.





وبعدها سيطير المنتخب المصري، لملاقاة مضيفه الجابوني، وذلك أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 سبتمبر.





وعلى الجانب الآخر، أنجولا والجابون يقعان في المجموعة السادسة من تصفيات المونديال، التي تضم منتخب ليبيا، الذي سيخوض معه المنتخب المصري مواجهتين في شهر أكتوبر المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات.





والجدير بالذكر أن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن في السادس من مايو الماضي، تأجيل مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 والتي كانت مقررا لها في يونيو وذلك نتيجة لجائحة كورونا.



