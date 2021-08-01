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شحن 3150 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد

الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينه  EVRENYE والتى ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 96 مترًا بغاطس 6  متر وذلك لشحن 3150 طن صودا  من الميناء.
وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينه ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وبضائع عامه وخروج سفينة حاويات ومتواجد علي الأرصفه سفينة بضائع عامه ومن  المنتظر دخول  سفينتين حاويات.
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة .
شحن 3150 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد
شحن 3150 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد
شحن 3150 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد
شحن 3150 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد

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