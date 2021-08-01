حسين الجسمي يساند فايز السعيد بعد وفاة والده

حرص الفنان حسين الجسمي، على تقديم واجب العزاء للملحن فايز السعيد، في وفاة والده، و الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، متمنيًا له الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.



وكتب الجسمي تغريدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة، للأخ والصديق العزيز الفنان فايز السعيد وأسرته الكريمة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".



وكان أعلن الفنان والملحن فايز السعيد، قبل قليل، وفاة والده، دون الكشف أي تفاصيل حول أسباب الوفاة، مطالبا الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.



وفي نفس السياق، كشف فايز السعيد مسبقا عن تعاون جديد من ألحانه، يجمعه مع الفنان حسين الجسمي، مؤكدًا أنه سوف يعلن تفاصيله خلال الأيام القادمة.



