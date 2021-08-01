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أكثر من 197 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:33 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى العالم، إلى 197 مليونا و825 ألفا و365 حالة.

 

وأعلنت قناة “سى إن إن” الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى العالم إلى 4 ملايين و216 ألفا و780 حالة.

 

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، تصدرت قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشى الوباء، حيث ارتفع إجمالى الإصابات إلى 34 مليونا و978 ألفا و276 حالة، بينما بلغ إجمالى الوفيات الناجمة عن الفيروس 613 ألفا و157 حالة.

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