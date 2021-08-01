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التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تداول عدد من المواقع الإخبارية  بعض الأنباء، التي تفيد بحاجة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، لزراعة رئة نظرًا لعدم استقرار حالتها عقب إصابتها بفيروس كورونا، ولكن أسرتها ترفض إجراء هذه العملية لخطورتها.

وقال رامي رضوان، في تصريحات صحفية رداً علي هذا الأمر: "أي كلام مش خارج مننا وعلى لساننا غير صحيح.. خصوصاً المنسوب لمصادر مبهمة".

ومازالت الفنانة دلال عبد العزيز،  حتى الآن على غير علم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم، وأن الأسرة تتخوف بشدة من وصول هذا الخبر إليها وبالتالي قد تزداد حالتها الصحية سوءًا، ولذلك شددت الأسرة على الطاقم الطبي بعدم تداول أي أخبار أمامها.
 

وعلق رامي أيضاً، على الوضع الصحى للفنانة دلال عبد العزيز في تصريحات سابقة قائلاً: "الوضع الصحي صعب، ومش سهل، هل في تحسن مقدرش أقول كده؟ لأن التحسن ده تقدر تقيسه لو حصل تحسن واستقرار.. التحسن ده لسه شوية ما بيحصلش، كل شوية بيطلع مفاجأة، وللأسف الموضوع شديد الصعوبة ، وطالب الإعلام بتحري الدقة فيما يتم نشره عن الفنانة دلال عبد العزيز بعدما نشرت بعض المواقع ومرتادي الفيس بوك خبر وفاتها الإسبوع الماضي وهو الخبر الذي ازعج الاسرة بالكامل . 

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