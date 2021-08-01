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إيمي طلعت زكريا تنشر صورة لأبيها برفقة سمير غانم وتعلق : انتهى زمن الكوميديا

الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة لأبيها برفقة الفنان سمير غانم معبرة عن اشتياقها لهم عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".

وعلقت إيمي طلعت زكريا على الصورة قائلة:"انتهي زمن الكوميديا". 



يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الدرامية مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق،شريف سلامة،مي سليم،عمرو عبد الجليل،سماء إبراهيم، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو تأليف اياد إبراهيم إخراج محمد أسامة.

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