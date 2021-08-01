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قرار عاجل من النيابة لكشف لغز العثور على جثة متعفنة داخل شقة بالشروق
الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:38 م
مـروة هيـكل
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف كواليس العثور على جثة شخص في حالة تعفن داخل شقته بمنطقة الشروق، كما أمرت النيابة بتكليف المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها وكشف لغز القضية.
ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، جهودهم للكشف عن ملابسات العثور على جثة شخص في حالة تعفن داخل شقته بمنطقة الشروق، وحرر محضر بالواقعة.
وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص داخل شقته السكنية في منطقة الشروق.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور على جثة لشخص يعمل تاجرا في حالة تعفن وتم نقله إلى المشرحة، وسيتم تفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لشهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها.
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