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غدًا.. سارة عبد الرحمن ضيفة برنامج " عيش صباحك"

الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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تحل الفنانة سارة عبد الرحمن غدًا ضيفة برنامج " عيش صباحك" علي نجوم إف أم مع يوسف التهامي وفانا إمام وذلك في تمام الساعة الثامنه صباحًا.


نشرت الفنانة ساره عبد الرحمن برومو الحلقة وعلقت:" اسمعوني بكره في " عيش صباحك" مع يوسف التهامي وڤانا إمام.


يذكر أن آخر أعمال سارة عبد الرحمن الجزء الثاني من مسلسل " ليه لأ" بطولة منه شلبي،احمد حاتم،دنيا ماهر،تامر نبيل،يارا جبران،مراد مكرم تأليف دينا نجم وإخراج مريم أبو عوف. 

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