غدًا.. سارة عبد الرحمن ضيفة برنامج " عيش صباحك"

تحل الفنانة سارة عبد الرحمن غدًا ضيفة برنامج " عيش صباحك" علي نجوم إف أم مع يوسف التهامي وفانا إمام وذلك في تمام الساعة الثامنه صباحًا.





نشرت الفنانة ساره عبد الرحمن برومو الحلقة وعلقت:" اسمعوني بكره في " عيش صباحك" مع يوسف التهامي وڤانا إمام.





يذكر أن آخر أعمال سارة عبد الرحمن الجزء الثاني من مسلسل " ليه لأ" بطولة منه شلبي،احمد حاتم،دنيا ماهر،تامر نبيل،يارا جبران،مراد مكرم تأليف دينا نجم وإخراج مريم أبو عوف.