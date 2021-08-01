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عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:43 م
افشة
افشة
محمد الصو
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أرسل سعد شلبي، المدير التنفيذي  للنادي الأهلي، خطابا لنادي بيراميدز، لتسوية باقي مستحقات صفقة محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء الخطاب كالآتي:-

في إطار حرص النادي الأهلي الدائم على دعم وتقوية العلاقات الودية مع جميع الأندية المحلية والخارجية بما يحافظ على الأهداف المشتركة ويدعم أهداف كرة القدم النبيلة.

بالإشارة إلى الخطاب الوارد من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 13 يوليو 2021 والمتضمن أحقية الأهلي في الحصول على مقابل حق رعاية اللاعب رمضان صبحي عن كل قسط يتم سداده إلى صفوف ناديكم الموقر عن انتقال اللاعب من صفوف نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

وحيث أن الأهلي كان وسيظل ملتزمًا بتنفيذ إلتزاماته التعاقدية وفقًا للعقود المبرمة ومنها ما أشرتم إليه في خطابكم الوارد بتاريخ 17 يوليو من استحقاق ناديكم في الحصول على مبلغ 2 مليون جنيه كحوافز إضافية نتيجة انتقال قفشة إلى الأهلي في موسم 2019-2020.

فإننا نقترح إجراء مقاصة بين إجمال المبلع المقرر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم عن حق رعاية رمضان صبحي ومبلغ الحوافز الإضافية الوارد في عقد قفشة.

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رياضة رمضان صبحي افشة اخبار الرياضة

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