Advertisements

وزير النقل يكشف تفاصيل جديدة عن تنفيذ خطوط القطار السريع (فيديو)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن شبكة القطار السريع شبكة كبيرة، تتكون من 3 خطوط وطولها 1800 كيلو متر، وتم البدء في خط واحد وهو خط "السخنة – مطروح".

وأشار "الوزير"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أنه تم البدء في أعمال التخطيط والمساحات للخطوط الثلاث، منوها بأن سيتم توقيع عقد تنفيذ أول خط للقطار مع شركة سيمينز بنهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح أن الشركات المصرية بدأت عملها في تنفيذ الأجزاء المنوطة وهي أعمال الجسور والمحطات منذ 4 شهور، منوها بأنه سيتم توقيع عقد التنفيذ للخط الثاني للقطار بعد شهرين، وثم توقيع الخط الثالث للقطار بعدهم بشهرين آخرين.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن تجديد عقد "النفاثة"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في أسعار السجائر

منذ ساعة و 20 دقيقة

تدمير 404 عبوات ناسفة.. القوات المسلحة توجه ضربات لعناصر إرهابية (صور)

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. تعليق جديد من الخارجية المصرية على الأحداث في تونس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ 42 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

بنشرقي يُحدد شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتراجع عن صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. القوات المسلحة تعلن مقتل 89 إرهابيا في شمال سيناء

منذ ساعة و 21 دقيقة

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو: "أحمد ياسر اتظلم مع المنتخب وعجبتني شخصية صلاح محسن"

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يرفض دخول نجم الفريق في أي صفقة تبادلية

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة مصر وأنجولا المرتقبة في تصفيات المونديال

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:43 م

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

12:51 م

بنشرقي يُحدد شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

01:01 م

تدمير 404 عبوات ناسفة.. القوات المسلحة توجه ضربات لعناصر إرهابية (صور)

01:19 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان