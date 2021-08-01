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وزير النقل يكشف تفاصيل جديدة عن تنفيذ خطوط القطار السريع (فيديو)
الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:50 م
هدى عبدالرازق
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن شبكة القطار السريع شبكة كبيرة، تتكون من 3 خطوط وطولها 1800 كيلو متر، وتم البدء في خط واحد وهو خط "السخنة – مطروح".
وأشار "الوزير"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أنه تم البدء في أعمال التخطيط والمساحات للخطوط الثلاث، منوها بأن سيتم توقيع عقد تنفيذ أول خط للقطار مع شركة سيمينز بنهاية الأسبوع الجاري.
وأوضح أن الشركات المصرية بدأت عملها في تنفيذ الأجزاء المنوطة وهي أعمال الجسور والمحطات منذ 4 شهور، منوها بأنه سيتم توقيع عقد التنفيذ للخط الثاني للقطار بعد شهرين، وثم توقيع الخط الثالث للقطار بعدهم بشهرين آخرين.
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