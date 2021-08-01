وزير النقل يكشف تفاصيل جديدة عن تنفيذ خطوط القطار السريع (فيديو)

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن شبكة القطار السريع شبكة كبيرة، تتكون من 3 خطوط وطولها 1800 كيلو متر، وتم البدء في خط واحد وهو خط "السخنة – مطروح".





وأشار "الوزير"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أنه تم البدء في أعمال التخطيط والمساحات للخطوط الثلاث، منوها بأن سيتم توقيع عقد تنفيذ أول خط للقطار مع شركة سيمينز بنهاية الأسبوع الجاري.



