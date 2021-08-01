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نيجيريا تعلن وصول 4 ملايين جرعة لقاح من أمريكا

الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:49 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قالت السلطات الصحية في نيجيريا، اليوم الأحد، إنها تسلمت 4 ملايين جرعة من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا من الولايات المتحدة.

 

ولفتت السلطات الصحية النيجيرية، إلى أنها نقلت الجرعات جوا إلى مطار أبوجا، عاصمة الدولة البالغ عدد سكانها 200 مليون نسمة.

 

وتواجه أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان موجة ثالثة من وباء كوفيد-19، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

 

وكانت حصيلة كوفيد-19، بلغت في نيجيريا 174 ألف إصابة بينها 2149 حالة وفاة، بحسب الأرقام الرسمية. ولا تعكس هذه الأعداد الحصيلة الفعلية لقلّة اختبارات كشف الإصابة التي تم إجراؤها.


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