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ننشر التخصصات المطلوبة لالتحاق البنات بكلية الشرطة هذا العام

الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
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حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير لمتابعيها الكرام كافة المعلموات المتعلقة بالتحاق البنات بكلية الشرطة هذا العام، ننشر لكم في السطور التالية لتخصصات المطلوبة لالتحاق البنات بكلية الشرطة لعام 2021.

وعن التخصصات المطلوبة لالتحاق البنات بكلية الشرطة هذا العامـ؛ إليكم التالي:

يحق للفتيات التقديم بأكاديمية الشرطة لهذا العام، خاصة من خريجات بعض التخصصات المطلوبة، ومن بينها:
الحقوق
الطب البشري
العلوم الطبية المساعدة
العلاج الطبيعي
طب الأسنان
الصيدلة
التمريض
التربية الرياضية
الفنون التطبيقية
الآداب
الإعلام
الألسن
خدمة اجتماعية
فنون جميلة

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