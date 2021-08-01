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غدا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي قرية الأمل بمركز المنيا

الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ هناء البشيرى
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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدًا الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية الأمل بمركز المنيا، على مدار يومين متتاليين 2 و3 أغسطس الجاري، وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية – القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

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