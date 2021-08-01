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تموين المنيا يحرر 66 مخالفة خلال حملات رقابية
الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:02 م
أحمد الخميسي_كلينتون يسرى
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حررت مديرية التموين بالمنيا، 66 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية وكافة المعروضات بهدف رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات على المخابز البلدية والأسواق والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ضبط 66 مخالفة تموينية
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم خلال الحملات ضبط 66 مخالفة تموينية منها، 56 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -قضايا أخرى متنوعة)، بالإضافة لضبط 10 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – بيع منتجات مجهولة المصدر– عدم وجود شهادات صحية)، مؤكدًا على استمرار الحملات بصفة دورية ومستمرة.
الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا
وجدير بالذكر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة تموينية تمكنت خلالها من تحرير 19 محضر، بعد إثبات حالة بالمخالفات التي ضبطتها.
في هذا الإطار، قال الدكتور أحمد رشاد علي، سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أن الحملة شملت مباحث التموين، وإدارة تموين بندز المنيا.
ومن جانبه، أكد اللواء ياسر عبد العزيز، رئيس المركز والمدينة، على إستمرار أعمال المتابعة، والتفتيش على المخابز بالتنسيق مع الجهات المعنية لرفع قيمة وجودة رغيف الخبز للمواطنين، مشيرًا إلى أن تلك الحملات يتم التنسيق لها مع إدارة التموين، وذلك بهدف ضبط العمل بالمخابز وضمان وصول رغيف خبز مدعم لمستحقيه من المواطنين.
مكافحة فيروس كورونا
وكان رئيس مركز ومدينة المنيا قد سبق وشدد على على نوابه ورؤساء القري والأحياء والوحدات المحلية بالقرى، بضرورة التنسيق لعمل حملات رقابية بصفة مستمرة لمتابعة العمل داخل المخابز، ومراقبة حركة الدقيق المدعم ومنع التصرف فيه، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى رصد حالات النظافة داخل المخابز، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة في مكافحة فيروس كورونا.
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