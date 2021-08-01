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نائبة تحذر من انتشار الموجه الرابعة لفيروس كورونا

الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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حذرت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، المواطنين من الموجة الرابعة من فيروس كورونا، والتي تعتبر هى الأشد فتكًا والأوسع انتشارًا والأغرب فى الأعراض من 3 موجات السابقة، مشيرة إلى أن هناك إهمال للمواطنين من اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتعارف عليها من ارتداء الكمامات واستخدام المواد الكحولية وغيرها من الإجراءات.

وقالت عطوة، حلال البيان الصادر لها، إن انتشار الموجه الرابعة لفيروس كورونا يساهم في وضع أعباءً إضافية على الأطقم والكوادر الطبية التى تستقبل المرضى بعد تدهور حالاتهم، ما يُزيد من أعداد الوفيات، ليس فقط ذلك وأنما تمثل اعباء على الدولة المصرية والاقتصاد ايضا، مطالبة جميع المواطنين باتخاذ أقصى الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للنجاة من هذه الموجة القاسية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تطبيق الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الاجراءات الاحترازية على المواطنين وفرض عقوبات صارمة لكي تنتصر الدولة المصرية على هذا الفيروس اللعين، خاصة وأن الوضع داخل المستشفيات في حالى انتشار الموجه الرابعة سيكون كارثي، خاصة وأن الحالة الصحية للأطباء لم تستحمل ذلك، نظرا للمجهودات التي بذلت خلال الفترة الماضية.

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