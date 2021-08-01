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قبيل الموجة الرابعة.. تحركات جديدة من "الصحة" بشأن لقاح كورونا

الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
محمد العطار
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عدة تحركات جديدة اتخذتها وزارة الصحة خلال الساعات الأخيرة بشأن لقاحات كورونا، وذلك في ظل اقتراب الموجة الرابعة من ذلك الوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم خلال الأشهر الماضية.

تحركات لتطعيم المواطنين
وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن عدد مراكز تلقي اللقاح في مصر بلغ 500 حتى الآن، لافتة إلى تخصيص 126 مركزًا منها لإعطاء اللقاحات الخاصة بأغراض السفر.

وفي تصريحات تليفزيونية، أضافت زايد، أن الوزارة خصصت فرقًا متنقلة لمنح لقاحات كورونا للمواطنين، موضحة أن عدد تلك الفرق بالمئات وتتواجد داخل كل الأماكن على مستوى الجمهورية.

طرح الإنتاج المصري للقاحات
كما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن طرح أول 10 ملايين جرعة من الإنتاج المصري للقاح فيروس كورونا "فاكسيرا سينوفاك"، منتصف شهر أغسطس.

وقالت وزارة الصحة إن موعد طرح أول 10 ملايين جرعة من لقاح "فاكسيرا سينوفاك" المحلي الصنع، خلال منتصف شهر أغسطسآب، على أن يتم توزيعه على أكثر من 500 مركز على مستوى القطر المصري.

تأجيل الجرعة الثانية للقاح
كما قالت تقارير إن الرسائل التي وصلت لبعض المواطنين وتفيد بتأجيل موعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، لا علاقة لها إطلاقا بنقص الجرعات.

وأضاف التقارير أن التأجيل لن يؤثر على فعالية اللقاحات ذات الجرعتين لأن الجرعة الأولى تعطي حماية جزئية وليست كاملة، والجرعة الأولى تكون نسبة كفاءة الأجسام المضادة بها نحو 50%، أما الحصول على الجرعة الثانية ترتفع فيها نسبة الأجسام المضادة فوق الـ90%.

ولفت التقارير إلى أنه تم إعطاء الجرعات الثانية للمستحقين للقاح "أسترازينيكا" حتى يوم 29 يوليو 2021، مع العلم بتوافر لقاحات كورونا، وتم إبلاغ القادمين لتلقي لقاح فيروس كورونا، بعد إعلان فترة التأجيل والمخصص لها 10 أيام أو أسبوعان، بالمواعيد الجديدة لضمان عمل منظومة التطعيم بشكل سليم".

وأكدت التقارير أن التأجيل جاء لدمج منظومة العمل بالتزامن مع مراكز تلقي اللقاح للمسافرين والبالغ عددها 126 مركزا على مستوى الجمهورية.

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