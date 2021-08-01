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موعد انضمام المحترفين لمعسكر منتخب مصر لمواجهتي أنجولا والجابون

الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:03 م
منتخب مصر
منتخب مصر
الفجر الرياضي
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بات من المقرر أن ينضم اللاعبون المحترفون لمعسكر المنتخب الوطنى يوم 30 أغسطس الجارى، استعدادا لخوض مواجهتي أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم 2022.

واستقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر على انطلاق معسكر الفراعنة يوم 28 أغسطس الجارى استعدادا لمواجهتى انجولا والجابون فى بداية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 .

وقرر حسام البدرى تجميع اللاعبين المحليين يوم 28 أغسطس فى معسكر الفراعنة قبل انضمام المحترفين بالخارج يوم 30 من نفس الشهر وهو موعد بداية الاجندة الدولية .

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