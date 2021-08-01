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موعد انضمام المحترفين لمعسكر منتخب مصر لمواجهتي أنجولا والجابون
الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:03 م
الفجر الرياضي
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بات من المقرر أن ينضم اللاعبون المحترفون لمعسكر المنتخب الوطنى يوم 30 أغسطس الجارى، استعدادا لخوض مواجهتي أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم 2022.
واستقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر على انطلاق معسكر الفراعنة يوم 28 أغسطس الجارى استعدادا لمواجهتى انجولا والجابون فى بداية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 .
وقرر حسام البدرى تجميع اللاعبين المحليين يوم 28 أغسطس فى معسكر الفراعنة قبل انضمام المحترفين بالخارج يوم 30 من نفس الشهر وهو موعد بداية الاجندة الدولية .
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