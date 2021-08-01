Advertisements

تعرف على أسباب عدم استكمال حمو بيكا في كورس الغناء تمهيداً لاختبارات نقابة المهن الموسيقية

الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements

أكدت مصادر مُقربة من مؤدي المهرجانات حمو بيكا، تخلف الأخير من حضور كورس الغناء، الذي قد بدأه مؤخرًا مع المايسترو محمد عبدالستار، تمهيدًا للمُشاركة في اختبارات نقابة المهن الموسيقية.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية أنّ حمو بيكا، حضر  "الكورس" مرتين فقط، ليتخلف بعدها عن الحضور تمامًا، إذ أنَّه واجه صعوبات في التمرين، بالإضافة الي أنَّه لا يُجيد الكتابة والقراءة، مما أزاد صعوبة المهمة عليه.

يُذكر أنّ مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قد أصدر قرارًا يُلزم بعدم التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، أبرزهم حمو بيكا.

وشمل القرار الذي أصدره مجلس نقابة الموسيقيين، الأسبوع الماضي، بجانب حمو بيكا، كل من مصطفى عنبة، ومسلم، ونو التوت، وأحمد موزة.

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق جديد من الخارجية المصرية على الأحداث في تونس

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ حوالي 6 ساعات

تدمير 404 عبوات ناسفة.. القوات المسلحة توجه ضربات لعناصر إرهابية (صور)

منذ ساعة و 9 دقيقة

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتراجع عن صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

ميدو: "أحمد ياسر اتظلم مع المنتخب وعجبتني شخصية صلاح محسن"

منذ حوالي 8 ساعات

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في أسعار السجائر

منذ ساعة و 23 دقيقة

بنشرقي يُحدد شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. القوات المسلحة تعلن مقتل 89 إرهابيا في شمال سيناء

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن تجديد عقد "النفاثة"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

الزمالك يرفض دخول نجم الفريق في أي صفقة تبادلية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

موعد مباراة مصر وأنجولا المرتقبة في تصفيات المونديال

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:43 م

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

12:51 م

بنشرقي يُحدد شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

01:01 م

تدمير 404 عبوات ناسفة.. القوات المسلحة توجه ضربات لعناصر إرهابية (صور)

01:19 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان