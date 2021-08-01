تعرف على أسباب عدم استكمال حمو بيكا في كورس الغناء تمهيداً لاختبارات نقابة المهن الموسيقية



أكدت مصادر مُقربة من مؤدي المهرجانات حمو بيكا، تخلف الأخير من حضور كورس الغناء، الذي قد بدأه مؤخرًا مع المايسترو محمد عبدالستار، تمهيدًا للمُشاركة في اختبارات نقابة المهن الموسيقية.



وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية أنّ حمو بيكا، حضر "الكورس" مرتين فقط، ليتخلف بعدها عن الحضور تمامًا، إذ أنَّه واجه صعوبات في التمرين، بالإضافة الي أنَّه لا يُجيد الكتابة والقراءة، مما أزاد صعوبة المهمة عليه.



يُذكر أنّ مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قد أصدر قرارًا يُلزم بعدم التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، أبرزهم حمو بيكا.



وشمل القرار الذي أصدره مجلس نقابة الموسيقيين، الأسبوع الماضي، بجانب حمو بيكا، كل من مصطفى عنبة، ومسلم، ونو التوت، وأحمد موزة.



