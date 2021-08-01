قبل نهائي الكأس الذهبية.. المعز علي يتصدر ترتيب هدافي المسابقة

يخوض منتخب أمريكا مواجهة قوية أمام نظيره المكسيك في نهائي بطولة الكأس الذهبية، والتي تلتقون بها صباح يوم الإثنين.





ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي كأس الكونكاكاف الذهبية:

1- المعز علي "قطر" برصيد 4 أهداف 2- روجيليو " المكسيك" برصيد 3 أهداف 3- ستيفين وستاكيو " كندا" برصيد 3 أهداف 4- سايل لارين " كندا" برصيد 3 أهداف 5- هاشم عبداللطيف " قطر " برصيد 3 أهداف 6- خواكين ريفاس " السلفادور" برصيد 3 أهداف 7- اوربيلين بينيدا " المكسيك" برصيد 3 أهداف 8- روميل كويوتو " هندوراس" برصيد 3 أهداف



