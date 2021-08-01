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قبل نهائي الكأس الذهبية.. المعز علي يتصدر ترتيب هدافي المسابقة
الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:00 م
الفجر الرياضي
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يخوض منتخب أمريكا مواجهة قوية أمام نظيره المكسيك في نهائي بطولة الكأس الذهبية، والتي تلتقون بها صباح يوم الإثنين.
ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي كأس الكونكاكاف الذهبية:
1- المعز علي "قطر" برصيد 4 أهداف
2- روجيليو " المكسيك" برصيد 3 أهداف
3- ستيفين وستاكيو " كندا" برصيد 3 أهداف
4- سايل لارين " كندا" برصيد 3 أهداف
5- هاشم عبداللطيف " قطر " برصيد 3 أهداف
6- خواكين ريفاس " السلفادور" برصيد 3 أهداف
7- اوربيلين بينيدا " المكسيك" برصيد 3 أهداف
8- روميل كويوتو " هندوراس" برصيد 3 أهداف
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